„Music for autism“, în Mamaia

Formația timișoreană Desant va susține un concert caritabil în cadrul campaniei „Music for Autism“, care va avea loc în zona plajei Legendary din Mamaia în data de 30 august de la ora 21.30.Proiectul „Music for Autism” a debutat în toamna anului 2012 la inițiativa unei trupe constănțene, iar în decursul acestei perioade cam-pania a avut parte de concerte susținute de Timpuri Noi, Berti Barbera și Nicu Patoi, Vița de Vie, Florin Chilian, Ada Milea, White Walls, Vama, Mihai Mărgineanu, Proconsul, Celelalte Cuvinte și Cargo.În martie 2014, organizatorii reușesc inaugurarea sălii de stimulare senzorială la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Maria Montessori” din Constanța, beneficiarii fiind aproximativ 150 de copii diagnosticați cu deficiență mintală, tulburări din spectrul autist, deficiențe asociate etc și au achiziționat un cal pentru hipoterapie în cadrul Asociației de Terapii Suportive Hipoterapia.Scopul acestui proiect este să se aducă la cunoștință provocările întâlnite zilnic de acești copii împreună cu familiile lor. În același timp, se dorește sensibilizarea opiniei publice, conștientizarea și informarea adolescenților despre aspectele acestor tulburări, de a înțelege că o persoană cu autism sau altă dizabilitate se confruntă în viață cu probleme legate de comunicare și interacțiune socială, izolarea și marginalizarea. Prin acest proiect organizatorii și-au propus să strângă fonduri pentru a ajuta la demararea terapiilor în procesul de compensare-integrare în societate a copiilor cu diverse deficiențe.