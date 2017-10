"Music for autism", concert caritabil organizat la Constanţa

"Music for autism", concert caritabil organizat la Constanța

Un nou concert caritabil din proiectul “Music for Autism” va fi sustinut de renumitul artist Mircea Baniciu in Clubul El Comandante Constanta.Acest concert se va desfasura pe data de 19.03.2015, ora 21:00. Concetul Mircea Baniciu, face parte din seria de evenimente caritabile, fondurile stranse in urma acestei noi etape a proiectului “Music for Autism” va ajuta la dotarea si utilarea unui mini-laborator de cofetarie-patiserie pentru integrarea socio-profesionala a tinerilor cu dizabilitati din cadrul Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva “Albatros” Constanta, care va fi inaugurata in luna mai.Partenerii care sustin Campania “Music for Autism” in acest concert sunt Junkers Design, Club El Comandante Constanta, Hotel Palace.