Multe boli ale copilăriei apar din cauza erupţiilor cutanate

De foarte multe ori, bolile copilăriei apar din cauza erupţiilor cutanate. Cei mici se trezesc, la un moment dat, cu bubiţe de dimensiuni variate pe piele. Din această cauză, este foarte important să faceţi diferenţa între simplele iritaţii produse de căldură sau reacţiile alergice şi erupţiile provocate de boli contagioase.Una dintre bolile copilăriei este varicela sau vărsatul de vânt. Potrivit dr.Larisa Dinu, erupţia debutează, de regulă, prin câteva bubiţe roşii pe faţă, scalp, torace sau mâini. În scurt timp, acestea se înmulţesc pe tot corpul şi se transformă în vezicule umplute cu lichid. „Părinţii trebuie să ştie că boala evoluează prin 2-3 valuri eruptive, în care erupţia se extinde pe tot corpul, inclusiv la nivelul organelor genitale, mucoaselor şi suprafeţei oculare. Vezicula cu lichid clar reprezintă, de fapt, elementul caracteristic al bolii. Apoi, după câteva zile, veziculele se usucă şi se transformă în cruste. Deşi provoacă mâncărimi, este foarte important a se evita scărpinatul, astfel încât veziculele să nu se rupă şi să nu se suprainfecteze, întrucât astfel de leziuni pot lăsa în urmă cicatrici pe viaţă”, a explicat medicul.O altă boală cu care se confruntă micuţii este rujeola sau pojarul. Cu 1-2 zile înainte de erupţia propriu-zisă apare semnul Koplik, ulceraţii roşii cu puncte albe în gură, pe interiorul obrajilor, considerat simptomul specific pentru rujeolă. În această fază, copilul are febră mare, însoţită de tuse, secreţii nazale apoase, conjunctivită. Apoi, pe măsură ce febra scade începe erupţia maculo-papulară, care, de obicei durează 5-6 zile şi are o distribuţie specifică. Aceasta începe de la ceafă, după urechi, implică faţa şi partea superioară a gâtului, de unde coboară către trunchi şi membre. Erupţia dispare în ordinea apariţiei, de la cap către extremităţi, lăsând loc unor cruste fine şi pete discrete maronii, care se şterg complet în timp. În cazul rubeolei (pojărel), simptomele sunt adesea uşoare, iar aproape jumătate dintre cazuri sunt subclinice sau asimptomatice.La copii, erupţia cutanată este prima manifestare, iar starea febrilă, inapetenţa, oboseala pot lipsi. Erupţia cutanată este maculo-papuloasă, de culoare roz-roşiatică şi apare la 14-17 zile după expunere, iniţial pe faţă şi apoi progresează de la ceafă, din spatele urechilor spre membrele inferioare. Durează aproximativ trei zile şi este adesea pruriginoasă (provoacă mâncărimi) şi este însoţită de dureri în gât, adenopatie (mărirea în volum a ganglionilor), conjunctivită.Scarlatina, în schimb, debutează prin febră, durere şi roşu în gât, după care limba este acoperită de un depozit cenuşiu-albicios, care se descuamează în scurt timp şi apare limba zmeurie. În scarlatină, erupţia apare sub forma unui eritem punctat pe gât, piept, zona inghinală, la subra. Aceasta se întinde, ulterior, pe tot corpul, rămânând intensă la nivelul pliurilor cutanate. Bubiţele sunt roşii şi se simt ca nisipul fin, provocând mâncărimi.