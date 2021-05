Mugurii de brad stimulează sistemul imunitar

Foarte multe persoane nu știu că bradul poate fi, în unele cazuri, remediul ideal pentru diferite probleme de sănătate. De exemplu, sunt oameni care folosesc mugurii de brad, pe care îi consumă cruzi pentru stimularea poftei de mâncare sau pentru împrospătarea respirației. Specialiștii spun că la fel ca și bradul, mugurii au proprietăți antimicrobiene, ajută la vindecarea mai rapidă a bolilor respiratorii și la stimularea sistemului imunitar.Pentru utilizarea externă, aceștia se utilizează în caz de dureri reumatice, sub formă de cataplasme. Totodată, mugurii de brad au proprietăți antibiotice și antiseptice, dar și calmante. Ei sunt folosiți, în mod special, la prepararea unui sirop, care poate fi consumat pe tot parcursul anului. Acest sirop din muguri de brad este un bun antiseptic și un foarte bun tonic, ajută la combaterea tusei și a bronșitei. În plus, administrarea sa ajută la vindecarea afecțiunilor respiratorii acute, iar datorită conținutului bogat în vitamina C, este recomandat în tratarea asteniilor și a stărilor de stres. În același timp, este și un excelent îndulcitor pentru ceaiuri, fiind recomandat și copiilor. Diluat cu apă minerală, poate fi o excelentă băutură tonică și răcoritoare, recomandată în caz de febră dar și pe timpul verii. (M.Ș.)