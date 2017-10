MOMENTE CRITICE PENTRU O COPILĂ DE DOI ANI. A fost diagnosticată cu CANCER LA OCHI

La frageda vârstă de 2 ani și jumătate, Alina Buhna a trecut prin momente critice, atunci când medicii au diagnosticat-o cu retinoblastom, o formă severă de cancer la ochi, care i-ar fi putut curma viața, dacă boala s-ar fi răspândit la creier.Teribila veste a venit în luna aprilie, moment care i-a dărâmat pe toți cei care o iubesc, mai ales pe părinți. Aceștia au luptat din răsputeri pentru a-i salva vederea, și-au vândut toate bunurile, au apelat la toate cunoștințele pentru ajutor, însă nu a fost de ajuns. Atunci când își pierduseră orice speranță, sute de români au sărit în sprijinul lor, donând peste 15.000 de Euro pe platforma de donații www.salveazaoinima.ro, iar fetița a fost trimisă de urgență în Turcia, la Spitalul Medical Park, pentru a începe ședințele de chimioterapie și radioterapie, care urmau să îi salveze viața, nu numai vederea.Timp de 12 zile, fetița a suportat cu stoicism cele 4 ședințe de chimioterapie, urmate de alte 26 de ședințe de radioterapie în decursul a 42 de zile. Sub atenta supraveghere a medicilor turci, Samuray Tuncer și Cehyun Bozkurt, fetița a răspuns pozitiv la tratament, iar celulele canceroase au fost îndepărtate. În continuare, Alina va efectua controale periodice, o dată la trei luni, pentru a nu exista riscul de recidivă.“Am rămas profund impresionat de cazul Alinei. Nimic nu e mai scump decât vederea, iar acest copil s-a aflat foarte aproape de a pierde și ultima rază de lumină. Am discutat telefonic cu părinții copilei și sunt foarte fericiți că tratamentul a decurs foarte bine, iar vederea fetiței a fost salvată. Le mulțumim medicilor de la Medical Park, care au reușit în ultimul moment să o salveze, căci altfel exista riscul major ca boala să ajungă la creier și să îi pună viața în pericol, nu numai vederea. Ce a fost mai greu a trecut, însă Alina va merge periodic la control pentru a nu exista riscul de recidivă”, declară Vlad Plăcintă, președintele Asociației „Salvează o inimă” și inițiatorul campaniei umanitare pentru Alina Buhna.Pentru a efectua următoarele ședințe recomandate de medici, fetița mai are nevoie de 12.000 de Euro. Donațiile pot fi făcute pe https://salveazaoinima.ro/campaigns/alina-buhna/, prin transfer bancar, în conturile Asociației “Salvează o inimă”: RO05BTRL00701205W82870XX (cont în lei), RO28BTRLEURCRT00W8287001 (cont în Euro), RO68BTRLUSDCRT00W8287001 (cont în dolari) sau prin redirecționarea a 20% din impozitul pe profit datorat de companii.