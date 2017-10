Modalităţi de păstrare a fructelor pe timp de iarnă

Modalități de păstrare a fructelor pe timp de iarnă

Chiar dacă alimentația din sezonul rece a fost dintot-deauna mai puțin bogată în ceea ce privește fructele și legumele proaspete, există o mulțime de produse naturale care se găsesc toată iarna și care sunt extrem de valoroase din punct de vedere nutrițional pentru sănătate. Afinele roșii au o mulțime de proprietăți nutriționale pentru organism și au un conținut bogat de fibre și vitamina C. Afinele atent selecționate se pun în pungi de plastic și se pot ține în frigider cel mult o săp-tămână. Pentru o depozitare pe termen mai lung, se pot păstra și în congelator. Totodată, fasolea verde conține fibre, dar și vitaminele A, B și C. Această legumă se poate ține într-o pungă de plastic în frigider până la patru zile, fără a fi spălată în prealabil, sau se poate congela.Considerate fructele iernii, portocalele au în compoziție fibre, vitamina B1 și vitamina C. Portocalele rezistă destul de mult timp la temperatura camerei, dar, dacă sunt ținute la frigider, pot rezista chiar și trei săptămâni.De asemenea, rodia este unul dintre cele mai hrănitoare fructe ale perioadei de toamnă-iarnă și se poate ține la temperatura camerei timp de o săptămână sau două, dacă stă în frigider.