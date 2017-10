Moaşele, o meserie pe cale de dispariţie

Moașele, o meserie pe cale de dispariție

Sub sloganul „Lumea are nevoie de moașe - acum mai mult decât oricând”, Confederația Internațională a Moașelor a demarat campania conștientizare a importanței acestei meserii în sistemul medical.Astfel, în acest an, Ziua internațională a moașelor are ca obiective organizarea unor ateliere profesionale care urmăresc informarea despre noile evoluții în obstetrică și schimbul de experiență între moașele din regiuni diferite.În România, a fost înființată la începutul anului 2013 Asociația Moașelor Independente din România (AMI), ce are ca scop promovarea sănătății femeilor, a nou-născuților și a familiei.De asemenea, își propune conștientizarea și promovarea profesiei de moașă prin organizarea de evenimente, acțiuni, seminarii și conferințe. În țara noastră, există aproximativ 5.000 de moașe recunoscute de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, atât cu studii postliceale, cât și universitare.