Moaşele din spitale au o zi a lor

Moașele din spitale au o zi a lor

„România Mileniului III are nevoie de moașe” este sloganul sub care moașele din toată țara au marcat evenimentul dedicat acestei experiențe medicale, atrăgând în acest fel atenția asupra faptului că statutul de moașă nu se rezumă strict la momentul nașterii, ci și la sprijinul acordat de către moașe proaspetelor mămici pentru creșterea și îngrijirea bebelușilor lor.În același timp, moașele au înființat și Asociația Moașelor Independente din România, la care au aderat cadre medicale din toată țara. Ziua Internațională a Moașei a fost propusă pentru prima dată de Confederația Internațională a Moașelor (ICM) la Conferința Moașelor din Olanda, în 1987. Patru ani mai târziu, 50 de țări din lume au materializat propunerea.„Moașa acestui mileniu are în plus față de cele tradiționale o licență obținută prin parcurgerea și absolvirea unui program de învățământ universitar adecvat și acreditat. Prin urmare, ea trebuie recunoscută drept un profesionist responsabil care lucrează în parteneriat cu femeia însărcinată și în colaborare cu ceilalți profesioniști ai sănătății. Moașa poate oferi îngrijirea, asistența și consilierea necesară în timpul sarcinii, la naștere și în perioada lehuziei, atât femeii, cât și nou-născutului, atunci când se derulează totul în parametri fiziologici”, se arată într-un comunicat al asociației.