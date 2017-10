Mirodeniile au efecte terapeutice

Ştire online publicată Joi, 10 Ianuarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Orientalii au observat că mirodeniile nu sunt numai adaosuri care să dea aromă și gust diverselor preparate culinare, ci și prețioase surse de sănătate. Mirodeniile sunt percepute drept niște adaosuri cu rol de aromatizare și condimentare a preparatelor culinare. Puțini știu că aceste ingrediente alimentare au și efecte terapeutice. Maghiranul tratează guturaiul Chinezii folosesc nucșoara pentru prevenirea și tratarea durerilor și balonărilor abdominale, a diareei, indigestiei și vomei, fiind și un bun stimulent stomacal, dar este periculoasă pentru cei cu dureri dentare. Maghiranul este bun pentru tratarea guturaiului, febrei, diareei, hepatitei, malnutriției la copii sau a erupțiilor cutanate. Maghiranul este cunoscut și ca un bun diuretic și stimulent al apetitului, ajutând la eliminarea mucozităților. Chinezii consideră ghimbirul drept unul dintre cele cinci ingrediente principale în dietoterapie, alături de oțetul de orez, vinul de orez, sare și miere. Este apreciat pentru calitățile sale terapeutice în guturaiuri, tuse, stări de vomă, astm, diaree. El acționează, în mod deosebit, asupra plămânilor, stomacului și splinei. Coriandru pentru tratarea vărsatului de vânt Toți părinții ai căror copii se îmbolnăvesc de vărsat de vânt pot grăbi erupția cutanată folosind coriandrul, atât tulpina cât și rădăcina. Se fierbe și se fac spălături calde copilului. Consumul regulat de coriandru va face să dispară mirosul neplăcut al urinei, dar nu este recomandat a fi consumat timp îndelungat, deoarece crește continuu energia din organism, ceea ce ar produce o sete exagerată, constipație, dar și uscarea și crăparea buzelor. Piperul are calități terapeutice în cazul durerilor abdominale, tulburărilor gastrice sau toxiinfecțiilor alimentare. Medicina tradițională chineză îl consideră drept un aliment benefic pentru stomac și intestinul gros. Mărarul împiedică balonările Arpagicul verde este sănătos și pentru rinichi și pentru glande. Mărarul împiedică balonările și stimulează digestia. Se folosesc frunzulițele subțiri, care se pot usca. Proaspăt, este foarte bogat în vitamina C. Anasonul are proprietăți asemănătoare cu cele ale mărarului. Semințele se folosesc la ceai, contra balonărilor și tusei. Maghiranul și cimbrul curăță sângele și stimulează activitatea glandelor. Limba mielului este bună pentru tratarea bolilor de vezică, de rinichi, împotriva retenției urinare, a bronșitelor. Muștarul ajută digestia Muștarul este un medicament și un condiment excelent. Semințele se folosesc sub formă de praf. Consumarea în fiecare zi a unei lingurițe de muștar ajută digestia. Pelinul ajută la stimularea activității vezicii biliare, a stomacului și a intestinelor. Ridichea are o mare putere de fluidificare a mucozităților căilor respiratorii, se recomandă împotriva reumatismului și a bolilor de ficat. Hreanul are aceleași însușiri ca ridichile, dar efectul lui este ceva mai puternic.