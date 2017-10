Miracolele există! După o luptă crâncenă, Adriana Proca a învins LEUCEMIA!

Adriana este mai fericită acum că oricând, abia așteaptă să se întoarcă acasă la familie, la prieteni, care i-au fost alături sufletește în tot acest drum greu către vindecare, iar școală va deveni prioritatea ei numărul 1.“Am trăit clipe de coșmar, mai ales când doctorii din țara mi-au spus că șansele mele de vindecare sunt foarte mici. Nu am crezut niciodată cu adevărat în vorbele lor, știam că viață mea nu are cum să se sfârșească la această vârstă. Am multe planuri, mult prea mult că să mă fi dat bătut! Vreau să fiu fericită, să zâmbesc mereu, să mă bucur de fiecare clipă alături de cei dragi, să fiu recunoscătoare pentru acest cadou pe care mi l-a oferit Dumnezeu! Practic, m-am renăscut, am primit o nouă șansa și vreau să profit de ea. Vreau să ajut la rândul meu, vreau să îmi dedic viață să le ofer și altor copii zâmbete, așa cum zeci de mii de oameni m-au ajutat enorm să mă vindec! Mulțumesc din suflet minunaților mei doctori Tunc Fisgin, Ceyhun Bozkurt și întregului personal de la Medical Park pentru iubirea pe care mi-au purtat-o! Mulțumesc tuturor românilor și moldovenilor pentru rugăciuni și pentru cuvintele de încurajare. Au contat enorm! Voi sunteți salvatorii mei și vouă să datorez totul!”, declară, cu lacrimi în ochi, Adriana Proca, adolescentă de 16 ani care a învins leucemia.Sursa: http://www.medicalparkromania.com