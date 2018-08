Ministrul Sănătății şi-a prezentat bilanțul

Ministrul Sănătății și-a prezentat bilanțul

„Au fost șase luni dificile în care atât eu cât și echipa mea am fost nevoiți să stingem incendii și, în același timp, să ne așezăm și la masa de lucru să gândim strategii pe termen mediu și lung. Am venit în minister cu gândul și dorința de a schimba mentalități, am venit cu gândul la oameni și la nevoile lor și în tot ce am facut până în prezent m-a călauzit această dorință de a face bine semenilor aflați în nevoie. Am reușit o parte din obiectivele propuse, altele sunt în curs de realizare și există și nereușite. Dar vreau să vă asigur că nu am uitat nicio clipă de oameni, eu vin dintre ei și cunosc realitățile din spital. Știu realitățile cu care se confruntă pacienții atunci când au nevoie de servicii medicale, dar îmi sunt cunoscute și efortul, epuizarea, munca depusă de către cadrele medicale”, a declarat ministrul Sănătății, Sorina PINTEA.







Ministrul Sănătății a afirmat că, în cele șase luni de mandat au fost adoptate o serie de măsuri care au schimbat în bine situația pacienților printre care asigurarea tratamentului de ultimă generație a unor boli grave, precum infecția HIV/SIDA, diabetul zaharat, boli neurologice degenerative și inflamator-imune, oncologice, boli rare și sepsis sever, amiotrofie spinală etc., prin introducerea a 35 de molecule de ultimă generație pe listele de medicamente compensate și gratuite, asigurarea vaccinurilor necesare imunizării copiilor conform Calendarului Național de Vaccinare, demararea mai multor campanii de informare, ca de exemplu, Campania privind donarea benevolă de sânge sau Campania de vaccinare organizată împreună cu partenerii internaționali UNICEF și OMS.







De asemenea, a fost modificat Ordinul 50/2004 care reglementează decontarea tratamentelor în străinătate, act normativ care nu a mai fost modificat din anul 2004 și care a fost modificat astfel încât să răspundă nevoilor de astăzi ale pacienților.

O altă măsură importantă a Guvernului României în ultimele 6 luni de activitate a reprezentat-o creșterea salariilor medicilor și asistenților medicali la ținta pentru 2022. De asemenea, a fost demarată prima etapă a proiectelor cu finanțare europeană de prevenție și control al cancerului, prevenția bolilor cardiovasculare și a celor transmisibile (TB, Hepatite, HIV/SIDA).

Tot în această perioadă a fost aprobată procedura privind corecția anuală a prețurilor maximale, depunerea electronică a dosarelor pt prețurile medicamentelor, mecanisme noi de încheiere a contractelor cost-volum/ cost-volum rezultat, măsuri venite să reglementeze situația aprovizionării cu medicamente a unităților sanitare.







Ministrul Sănătății a prezentat și proiectele de reabilitare, extindere, modernizare și dotare a unităților sanitare din fonduri de la bugetul de stat și fonduri europene nerambursabile, precum și cele finanțate prin Banca Mondială.