Ministrul Sănătăţii s-a întâlnit cu pacienţii afectaţi de scleroză multiplă

Ministrul Sănătății s-a întâlnit cu pacienții afectați de scleroză multiplă

Ministrul Sănătății a răspuns astăzi invitației primită din partea Asociației de Scleroză Multiplă din România, care a organizat o masă rotundă la care s-au abordat teme de interes pentru îmbunătățirea serviciilor medicale necesare pacienților afectați de scleroza multiplă.„Am venit la această conferință pentru a asculta problemele asociațiilor pacienților cu scleroză multiplă, dar și ale specialiștilor din domeniu, ale medicilor care tratează scleroza multiplă. În ceea ce privește reglementările cu privire la funcționarea centrelor de tratament în scleroză multiplă, îmi doresc ca orice centru nou înființat, sau orice centru care funcționează în România să asigure tratamentul pacienților în condiții de siguranță. Putem să discutăm flexibilizarea condițiilor în urma cărora se înființează aceste centre, dar fără a afecta siguranța pacientului. Aceasta este prioritatea mea, prioritatea Ministerului Sănătății și a Guvernului României.De la începutul acestui an am ridicat gradul de acces al pacienților la tratament prin desființarea comisiilor de specialitate. În mod specific pentru pacienții cu scleroză multiplă am reglementat modul în care aceștia pot să fie transferați de la un centru la altul, în așa fel încât să poată fi tratați în locurile cele mai apropiate de domiciliu. Urmare a demersurilor pe care specialiștii în domeniul de sănătate și asociațiile de pacienți le vor face, vom acredita și alte centre.Programul de tratament pentru scleroză multiplă nu este un program derulat de Ministerul Sănătății, însă pot să vă spun este că, anul trecut, au fost tratați în jur de 3000-3500 de pacienți, iar în acest an, din estimările pe care le avem noi, numărul de pacienți tratați ajung la 4000, avem o creștere a accesului pacienților la aceste tipuri de tratament. Terapia pentru un pacient costă în jur de 32.000 lei”, a declarat ministrul Sănătății, prof.dr. Florian BODOG.