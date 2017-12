Ministrul Sănătăţii, răspuns pentru medicii de familie. Îi afectează pe toţi românii

Ministrul Sănătății, răspuns pentru medicii de familie. Îi afectează pe toți românii

“Urmăresc îndeaproape discuțiile dintre medicii de familie și conducerea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate care au pornit de la premisa că modificările la contractul cadru trebuie să vizeze debirocratizarea și eficientizarea sistemelor informatice. Am constatat că, în prezent, dialogul se axează mai mult pe negocieri de ordin financiar. Ca urmare, încercând să răspundem noilor solicitări primite din partea reprezentanților medicilor de familie, pentru anul viitor este prevăzut ca bugetul pentru medicina de familie să se suplimenteze cu 278 milioane de lei. Consider că numai printr-un parteneriat strâns între medici, autorități și pacienți se poate realiza reforma în sănătate, iar aici rolul medicului de familie este unul extrem de important. Am avut numeroase întâlniri cu reprezentanții medicilor de familie și am toata disponibilitatea pentru dialog și colaborare. Din punctul meu de vedere lucrurile se rezolvă numai la masa dialogului. Trebuie să dăm dovadă de responsabilitate și să ne gândim la pacienții noștri pentru că toți suntem în slujba lor. Pacienții sunt cei care au de suferit din cauza acestor blocaje”, a declarat ministrul Sănătății, prof.dr.Florian Bodog.