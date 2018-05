Ministrul Sănătăţii nu este de acord cu protestele din sistem

Ministrul Sănătății nu este de acord cu protestele din sistem

„De la bun început, de când s-a anunțat calendarul protestelor, le-am spus că asta nu este o soluție. Soluția este să stăm cu toții să vedem ce facem, pentru că ICUTR, de exemplu, a fost cu foarte multe arierate. De ce acum arieratele au scăzut? De ce?! Pentru că este o bună gestionare. Până la urmă trebuie să ne uităm un pic și în curtea noastră. De ce un spital funcționează, și funcționează la jumătate din capacitate, dar toată lumea își ia salariul și sporul la maxim?", a spus Sorina Pintea. Ea a adăugat că sunt și probleme de management.„Sunt și anumite probleme de management care trebuie analizate, dar trebuie să ne așezăm cu toții. Pe de-o parte există legislație, în regulamentul sporurilor este un articol care spune că sporul se acordă în funcție de timpul lucrat în condiții de risc. Nimeni nu aplică asta. Trebuie să înțelegem că e cazul să intrăm în normalitate. (...) Sunt probleme. Dacă sunt probleme în legislație, dacă sunt la regulamentul de sporuri, sunt discutabile, fiecare lege este perfectibilă, important este să înțeleagă că toată lumea vrea să rezolve problema și are intențiile cele mai bune", a menționat ministrul.Cu referire la protestul de joi de la București, Sorina Pintea a spus că a avut multe întâlniri cu sindicaliștii. "Este vorba despre aplicarea Legii salarizării, care a dat anumite probleme, dar pot să vă spun că eu am avut în ultimele trei luni 28 de întâlniri cu sindicatele. Se cunoșteau aceste aspecte și am încercat în toate aceste întâlniri să găsim soluții să putem aplica legea corect. Bineînțeles că pentru toți a fost o surpriză, aplicăm legea și avem surprize. Nu! Aceste lucruri le știam. În acest moment, pentru că Guvernul nu mai dorește să existe probleme de scăderi de venituri, la nivelul cabinetului primului ministru s-a constituit un grup de lucru format din managerii diverselor unități - monospecialitate din subordinea Ministerului Sănătății și a autorităților locale, care a înaintat un set de propuneri primului ministru, care vor fi analizate de doamna prim ministru, când se întoarce, și care vor constitui o bază de negociere nouă cu sindicatele. Până la urmă, există unități care au aplicat legea și nu au avut probleme, există unități care au probleme în implementare. Au cerut, printre altele, sindicatele și o circulară privind acordarea anumitor stimulente, dar există în lege, am dat această circulară, am explicat modul în care se pot regla niște lucruri. Acum, în Capitală, au protestat în mare parte reprezentanții Sanitas, personal auxiliar - infirmieri, brancardieri, dar și chimiști-biologi ale căror salarii nu au crescut în grilă la nivelul anului 2022", a completat ministrul Sănătății.Sursa: Agerpres