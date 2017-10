Ministrul Sănătăţii cere demisia directorului DSP Constanţa

1

VOR PLANGA CEI 3 DE LA MORGA SPITALULUI DACA RAMAN FARA SPAGA?

Domnule Director stiti ca cei 3 autopsieri de la MORGA SPITALULUI PERCEP CATE 200 LEI PENTRU FIECARE IMBALSAMARE PE CARE O FAC INSA CU MATERIALELE SPITALULUI? Ba mai mult isi fac PROVIZII si pentru IMBALSAMARILE pe care LE FAC IN PARTICULAR. Doar s-au obisnuit sa aiba un trai EXTRAVAGANT NU! Daca va programul de vizite la bolnavi schimbat ce vor face cei de la CASA ALBASTRA in caz ca rudele stiind din timp starea bolnavilor ii vor lua acasa si nu-i vor mai lasa sa moara in spital? Ce vor face asitentele si infirmierele care sunt informatoarele celor de la POMPE FUNEBRE cu privire la bolnavii care mor pe sectii? De la cine mai primesc"DREPTUL" daca nu vor mai fi morti?