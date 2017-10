Ministerul Sănătăţii propune şapte centre regionale de urgenţă

Ministerul Sănătății propune șapte centre regionale de urgență

Ştire online publicată Luni, 05 Noiembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Ministerul Sănătății propune formarea a șapte centre regionale de urgență, la Târgu Mureș, Constanța, București, Cluj, Craiova, Timișoara, Iași, în ultimele cinci urmând să funcționeze entități interspitalicești cu toate specialitățile chirurgicale și medicale, potrivit unui proiect de ordin.Centrele regionale din Târgu Mureș și Constanța sunt reprezentate, practic, de spitalele clinice județene de urgență din cele două orașe, încadrate în categoria spitalelor clinice regionale de urgență cu nivel de competență I A, tot prin proiectul de ordin lansat luni în dezbatere publică de Ministerul Sănătății (MS)."Asta înseamnă că spitalele din Târgu Mureș și Constanța au ajuns foarte aproape de cel mai înalt nivel al asistenței medicale de urgență, așa cum este definit prin ordin de ministru", a explicat, pentru MEDIAFAX, dr. Raed Arafat, subsecretar de stat în Ministerul Sănătății.Spitalul regional de urgență cu nivel de competență I A este, potrivit Ordinului 1764/2006, spitalul clinic (universitar) care asigură primirea, investigarea și tratamentul definitiv tuturor categoriilor de urgențe critice traumatice, chirurgicale, cardiovasculare, neurologice și neonatologice, inclusiv în cazul arsurilor. Pe lângă asigurarea asistenței de urgență la nivel regional, acest tip de spital are rolul unui spital clinic județean de urgență în județul în care se află, iar în Capitală un astfel de spital are rolul unui spital municipal de urgență. Spitalele din această categorie sunt, de regulă, spitale primitoare de pacienți aflați în stare critică, în mod excepțional fiind necesar transferul unor pacienți către o altă unitate sanitară, pentru efectuarea tratamentului definitiv.În centrele regionale București, Cluj, Craiova, Timișoara și Iași ar urma să funcționeze unități funcționale regionale de urgență cu nivel de competență I A."Se definesc unitățile funcționale de urgență ca entități interspitalicești care îndeplinesc temporar, rolul de spitale regionale de urgență cu nivel de competență I A", se arată în referatul de aprobare a proiectului de ordin.Potrivit proiectului, unitățile funcționale regionale vor îndeplini, temporar, rolul de spitale regionale de urgență cu nivel de competență I A, "până la construirea unor spitale noi sau până la atingerea nivelului de dezvoltare pentru actualele unități spitalicești care să permită respectarea integrală a prevederilor Ordinului ministrului sănătății nr. 1764 / 2006 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor de urgență locale, județene și regionale".Centrul Regional de Urgență București va avea două unitățile funcționale.În Unitatea funcțională regională de Urgență București 1, cu clasificare provizorie, activitatea în cazul bolnavilor în stare critică va fi coordonată operativ de Spitalul Clinic de Urgență, care va colabora, în baza unui protocol, cu structurile implicate în asigurarea asistenței medicale de urgență și terapie intensivă din cadrul Spitalului de Copii "Grigore Alexandrescu", Institutului pentru Ocrotirea Mamei și Copilului "Prof. Dr. A. Rusescu", Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta", Spitalului Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială "Prof. dr. D. Teodorescu" și Institutului de Fonoaudiologie și Chirurgie Funcțională ORL "Prof. dr. D. Hociotă".În a doua unitate funcțională din Capitală, activitatea în cazul bolnavilor în stare critică va fi coordonată operativ de Spitalul Universitar de Urgență (Municipal), care va colabora cu structurile implicate în asigurarea asistenței medicale de urgență și terapie intensivă din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Marie Curie" și Centrului Clinic de Urgență de Boli Cardiovasculare "Acad. Vasile Cândea".În județul Cluj, centrul regional va avea o singură unitate funcțională de urgență, în care activitatea va fi coordonată de Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, acesta urmând să coopereze cu structurile implicate în asigurarea asistenței medicale de urgență și terapie intensivă din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca, Institutului Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare "N. Stăncioiu" Cluj-Napoca, Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie "Leon Daniello" Cluj-Napoca și Institutului Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof. Dr. O. Fodor" Cluj-Napoca.La Craiova, centrul regional va avea, de asemenea, o singură unitate funcțională de urgență, în care activitatea va fi coordonată de Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova, care va colabora cu structurile implicate în asigurarea asistenței medicale de urgență și terapie intensivă din Centrul de Cardiologie Craiova.O singură unitate funcțională de urgență va funcționa și în cadrul Centrului Regional de Urgență Iași. Aici, activitatea va fi coordonată de Spitalul Clinic Judetean de Urgență "Sf. Spiridon", care va colabora cu structurile implicate în asigurarea asistenței medicale de urgență și terapie intensivă din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. Maria" Iași, Spitalului Clinic de Urgență "Prof. Dr. N. Oblu" Iași, Institutului de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. G. I. M. Georgescu" Iași și Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Cuza Vodă" Iași.Centrul Regional de Urgență Timișoara va fi alcătuit, de asemenea, dintr-o singură unitate funcțională, în care, potrivit proiectului de ordin, activitatea va fi coordonată de Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara, care va colabora cu structurile implicate în asigurarea asistenței medicale de urgență și terapie intensivă din Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "L. Țurcanu", Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara și Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara.Prin același proiect de ordin, 18 spitale din Capitală și din Cluj-Napoca, Timișoara și Iași sunt încadrate în categoria spitalelor clinice regionale de urgență cu nivel de competență I B (monospecialitate). Acestea sunt: Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu", Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Grigore Alexandrescu", Spitalul Clinic de Urgență - Chirurgie Plastica, Reparatorie si Arsuri, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Marie Curie", Institutul National de Boli Infectioase "Prof. dr. M. Balș", Spitalul Clinic de Urgență "Bagdasar Arseni", Institutul pentru Ocrotirea Mamei și Copilului "Prof. Dr. A. Rusescu", Spitalul Clinic "Filantropia", Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Prof. Dr. P. Sârbu", Institutul Național de Neurologie și Boli Neurovasculare - toate din București, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii și Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare "N. Stăncioiu" - ambele din Cluj-Napoca, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "L. Turcanu" și Institutul de Boli Cardiovasculare - din Timișoara, Spitalul Clinic de Urgență "Prof. Dr. N. Oblu", Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. Maria", Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. G.I.M. Georgescu" și Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Cuza Vodă" - toate patru din Iași.În același proiect de ordin sunt menționate alte 18 spitale, încadrate în categoria celor de urgență care asigură asistența medicală de urgență pentru primirea, investigarea și tratamentul definitiv pentru cazurile critice la nivelul unei zone cuprinzând cel puțin două județe din cadrul regiunii, respectiv Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, Spitalul Județean de Urgență Pitești, Spitalul de Pediatrie Pitești, Spitalul Județean de Urgență Bacău, Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, Spitalul Clinic de Copii Brașov, Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea, Institutul Clinic Fundeni București, Spitalul Universitar de Urgență Elias București, Spitalul Clinic Județean de Urgență "Sf. Apostol Andrei" Galați, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii "Sf. Ioan" Galați, Spitalul Județean de Urgență Deva, Spitalul Județean de Urgență "Dr. C. Opriș" Baia Mare, Spitalul Județean de Urgență Ploiești, Spitalul de Pediatrie Ploiești, Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu și Spitalul Județean de Urgență "Sf. Ioan cel Nou" Suceava."Spitalele clinice regionale de urgență și unitățile funcționale regionale de urgență sunt priorități naționale pentru sistemul de sănătate din punct de vedere al finanțării din fonduri publice a serviciilor medicale, a investițiilor și a dotărilor materiale precum și din punct de vedere al asigurării resurselor umane", se precizează în proiectul de ordin.Unitățile sanitare ce fac obiectul proiectului de ordin constituie "componenta de interes strategic a rețelelor regionale de unități spitalicești de urgență", conform aceluiași proiect.În același proiect se precizează că Spital Clinic Județean de Urgență Târgu Mures are termen până la 31 decembrie de conformare pentru îndeplinirea totală a criteriilor de clasificare prevăzute de Ordinul 1764/2006 referitoare la structură, personal și activitate.Spital Clinic Județean de Urgență Constanța are termen de conformare de 12 luni, Unitatea Functionala Regionala de Urgență Bucuresti 1 - șase luni, Unitatea Functionala Regionala de Urgență Bucuresti 2 - trei luni, iar Unitatea Funcțională Regională de Urgență Craiova - 18 luni.