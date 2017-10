Ministerul Sănătăţii, în dialog cu angajaţii din sistem

Ministerul Sănătății, în dialog cu angajații din sistem

Ministrul Sănătății, Attila Cseke, s-a întâlnit în cursul zilei de ieri, cu reprezentanții Federației „Ambulanța”. Acesta a prezentat sindicaliștilor strategia MS pentru anul 2010 privind sistemul serviciilor de urgență, dar și detalii asupra modului în care va fi realizat procesul de descentralizare. Attila Cseke și liderii federației au avut o discuție privind situația locurilor de muncă a celor care lucrează în serviciile de urgență, procesul de descentralizare a sistemului, plata orelor suplimentare și reabilitarea sediilor ambulanțelor. „Chiar de la prima întâlnire pe care o am cu dumneavoastră vreau să vă asigur de disponibilitatea mea pentru dialog. Vă rog să mă considerați un partener și am speranța că, în acest an greu, printr-un dialog continuu vom reuși să rezolvăm multe dintre problemele pe care le-am discutat astăzi”, a declarat ministrul Sănătății.