Ministerul Sănătăţii dezbate legea privind societăţile mutuale

Ministerul Sănătății dezbate legea privind societățile mutuale

Conform proiectului Legii de organizare și funcționare a sistemului sanitar, sistemul de asigurări se va putea reorganiza pe principiul mutualității.Legea privind transformarea caselor de asigurări de sănătate în societăți mutuale a fost dezbătută, ieri, în cadrul conferinței „Rolul societăților mutuale și al celor comerciale în sistemul de asigurări de sănătate din România”. Schimbarea privește realizarea unui echilibru între nevoia de servicii medicale și cheltuielile din sănătate, dar și un control mai amplu asupra fondurilor colectate de la asigurați, dar și asigurarea unor servicii de calitate datorate competiției dintre asiguratori.„Proiectul Legii Sănătății se află în dezbatere și avem desemnată o întreagă echipă de specialiști condusă de dr. Vasile Cepoi, care se ocupă de acest subiect. Adoptarea proiectului depinde de rezultatele obținute în urma dezbaterilor, dar și de programul guvernamental. Considerăm că România are voie să greșească în acest domeniu nou, dar nu are dreptul de a repeta greșelile altora. Din această cauză, am cerut sprijinul celor care utilizează mai demult aceste modele în sistemul lor”, a declarat Raed Arafat, ministrul Sănătății.