Mii de contribuabili scapă de plata CASS. IATĂ CINE!

Șapte categorii de contribuabili vor beneficia de anularea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) datorată începând cu anul 2012 și până în prezent.Cei care au plătit deja contribuția la Fisc vor putea solicita restituirea ei și își vor primi banii înapoi, dacă nu au alte datorii către bugetul de stat.Conform Legii nr. 225/2015, persoanele fizice care beneficiau de calitatea de asigurat fără plata CASS și au efectuat plata acestei contribuții, ca urmare a deciziilor de impunere emise și comunicate de ANAF, vor avea dreptul la restituirea sumelor achitate.Anularea CASS vine în condițiile în care mii de minori au primit decizii de impunere pentru plata de contribuții sociale de sănătate pentru veniturile obținute din dobânzile realizate pentru alocațiile primite de la stat și pe care nu le-au ridicat din conturile bancare.Conform avocatnet.ro, situația a venit pe fondul unor prevederi neclare din Codul fiscal, care nu excludeau în mod specific de la plata CASS persoanele care beneficiază de asigurare de sănătate fără plata contribuției, cum sunt, spre exemplu, toți tinerii de până în 18 ani.Potrivit avocatnet.ro, conform legii se anuleaza contributia de asigurari sociale de sanatate datorata incepand cu 1 ianuarie 2012 pana pe 31 ianuarie 2015 pentru sapte categorii de contribuabili:a) copiii pana la varsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani pana la varsta de 26 de ani, daca au fost elevi, inclusiv absolventii de liceu, pana la inceperea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenti. Daca au realizat venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, pentru aceste venituri, nu se anuleaza contributia;b) tinerii cu varsta de pana la 26 de ani care au provenit din sistemul de protectie a copilului. Daca au realizat venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din activitati independente, venituri din activitati agricole, silvicultura, piscicultura si pentru cele acordate in baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru aceste venituri, nu se anuleaza contributia;c) sotul, sotia si parintii care nu au avut venituri proprii si care se aflau in intretinerea unei persoane asigurate, pentru venitul baza de calcul reprezentat de salariul minim brut pe tara;d) persoanele persecutate politic de fostul regim comunist;e) persoanele cu handicap, pentru veniturile acordate in baza Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, daca nu au realizat venituri asupra carora s-a datorat contributia;f) bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii, pana la vindecarea respectivei afectiuni, daca nu au realizat venituri asupra carora s-a datorat contributia;g) femeile insarcinate si lauzele, daca nu au realizat venituri asupra carora s-a datorat contributia sau au avut venituri sub salariul de baza minim brut pe tara.