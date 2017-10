Mihnea merită o şansă. Haideţi să-i aflăm povestea şi să îl ajutăm

Mihnea merită o șansă. Haideți să-i aflăm povestea și să îl ajutăm

Mihnea are o viață dificilă și are nevoie de ajutor pentru a se face bine. Un șurub al protezei de la spate i-a ajuns în canalul medular, iar acesta trebuie scos de medici, deoarece Mihnea are dureri groaznice.În luna iulie 2005, la doar 7 luni, Mihnea a fost diagnosticat cu scolioză idiopatica infantilă, cu unghiul Cobb de aproximativ 40 de grade.Timp de un an a purtat corset Cheneaux, în speranța că măcar va încetini evoluția bolii, dar rezultatele au fost nesatisfăcătoare. La un an și 10 luni unghiul Cobb ajunsese la 45, respectiv 61 de grade.Așa a ajuns la București în iunie 2006, la un spital de pediatrie de stat, unde cazul lui a fost preluat de un medic cotat că fiind cel mai bun pe ortopedie pediatrică la momentul respectiv, și printre puținii care abordau cazuri de scolioză. Acesta a decis că, în ciudă vârstei foarte mici, singură soluție este operația, deoarece la un unghi Cobb mai mare de 40 de grade, organele interne (inimă, plămâni etc) își modifică poziția, ceea ce duce la apariția insuficientei organelor respective, lucru incompatibil cu viață pe termen lung.Astfel că, în septembrie 2006, a avut loc o premieră națională în ortopedia pediatrică, Mihnea fiind cel mai mic pacient operat de scolioză din țara, la acel moment.Operația a decurs bine, deși a fost dificilă, riscantă și cu dureri postoperatorii mari. Atunci s-a împlântat un sistem de tije numit Horizon, care a corectat pe moment scolioză, dar care nu permitea creșterea, fiind un sistem fix. Recuperarea a fost destul de grea, copilul fiind internat de mai multe ori la București și Techirghiol în scopul asta, pentru kinetoterapie asistată. Era prea mic să poată face kinetoterapie voluntară. O data la jumătate de an, în plus, mergea la București pentru controale periodice.În 2008, din cauza tijelor fixe, coloană începuse să se deformeze iar.A fost internat din nou la București, iar în decembrie 2008 a suferit o nouă intervenție chirurgicală în cadrul căreia i s-au extras tijele Horizon și s-a pus un alt tip de tije, VEPTR, care puteau fi alungite periodic și i-ar fi permis creșterea. A urmat o serie de alte 4 intervenții chirurgicale (noiembrie 2009, noiembrie 2010, decembrie 2011, iunie 2013) care-au elongat acest sistem de tije.Au urmat apoi alte 2 operații pentru distractarea tijei (iulie 2015, ianuarie 2016). În timp au apărut dureri ale coloanei, la început suportabile, apoi din ce în ce grave, din cauză că un șurub i-a pătruns în canalul medular.„După 11 operații, ani de recuperare spitalizare, Mihnea are nevoie de o nouă intervenție ce constă în extragerea tijelor, corectarea cifo-scoliozei implantarea unei instrumentații corecte care să asigure creșterea, la care se poate interveni cu tije definitive și extragerea șurubului care a ajuns în canalul medular”, a declarat Vlad Plăcintă, Asociația Salvează o Inimă.Haideți să îl ajutăm să pășească în viață cu încredere și curaj, să-și îndeplinească visele!Cont RON: RO 05 BTRL 0070 1205 W828 70 XXCont Euro: RO 28 BTRL EUR CRT 00 W828 7001CONT USD: RO 68 BTRL USD CRT 00 W828 7001