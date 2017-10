Mierea din supermarket, miere veritabilă?

Din pacate, majoritatea cumparatorilor nu isi dau seama de "artificiile" folosite pentru falsificarea mierii si ajung sa consume produse contrafacute la preturi chiar mai mari decat cele veritabile, scrie miereapenet.ro. Producatorii si specialistii in alimentatie dezvaluie cateva trucuri care ii ajuta pe consumatori sa faca diferenta intre un produs contrafacut si unul natural.Din start e bine sa se stie ca mierea contrafacuta nu prezinta nicio aroma, poate fi separata in straturi si este limpede, fara pic de impuritati.Mierea naturala are o aroma specifica, ofera o senzatie fina cand este inghitita, se prelinge si prezinta impuritati naturale: polen, microparticule de ceara si uneori propolis.