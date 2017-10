Metode rapide de detoxifiere după sărbători

Curățarea organismului este esențială după orice exces alimentar, mai ales cel din perioada sărbătorilor de iarnă. În concluzie, dacă te simți obosit, nu te poți concentra, te doare capul și ești amețit, cu siguranță ai nevoie de o cură rapidă de detoxifiere pentru a restabili echilibrul intern.Mesele îmbelșugate de Crăciun și de Anul Nou, excesul alimentar și consumul exagerat de alcool au dat peste cap metabolismul și buna funcționare a organelor interne pentru sute de constănțeni care fie au ajuns la spital, fie au ales să se trateze acasă.În orice caz, detoxifierea organismului este absolut necesară, iar primele zile din noul an sunt tocmai bune pentru a ne regla alimentația. Specialiștii recomandă fructele și legumele în stare naturală sau sub formă de sucuri, peștele proaspăt și cel puțin doi litri de apă plată pe zi.Alimente recomandateÎn cazul în care te-ai hotărât să urmezi un plan alimentar de detoxifiere, acesta trebuie să includă fructe de toate tipurile: proaspete, congelate, uscate sau conservate în suc natural. Cele mai indicate sunt merele, bananele, perele, portocalele, stafidele, ananasul, piersicile, nectarinele și pepenele. Totodată, poți mânca orice fel de legume, în special ceapă, morcovi, varză, ardei, ciuperci, porumb dulce, praz, dovlecei, broccoli, conopidă sau castraveți. Este recomandat să eviți consumul de carne, mai puțin cea de pește. Poți include în meniul de detoxifiere carne de cod, macrou, somon, homar, crab, păstrăv, ton sau chefal. Mai sunt recomandate și ceaiurile de fructe sau plante, fructele nesărate cu coaja lemnoasă, cum ar fi migdalele sau fisticul, dar și semințele nesărate. Și nu în ultimul rând, nu uita să bei cel puțin doi litri de apă plată în fiecare zi.Ce nu ai voie să mănânciÎn timpul dietei de curățare a organismului trebuie să renunți complet la consumul de carne roșie, de pui, curcan și produsele din carne precum cârnații, hamburgerii și pateul.Același lucru este valabil și pentru lapte, brânză, ouă, smântână, unt și margarină. De asemenea, nu trebuie să mănânci niciun ali- ment care conține grâu, dar nici snacks-uri sărate, dulciuri sau băuturi acidulate.Specialiștii spun că trebuie evitat și consumul de alimente procesate, sosuri, murături, maioneză, sare, alcool și cafea.Idei culinare pentru o zi de regim alimentarLa masa de la primele ore ale dimineții se recomandă un piure sau o salată din fructe proaspete. De exemplu, poți prepara un piure cu banană și ovăz, sau un amestec de iaurt, banane și stafide, îndulcit cu miere. Pentru micul dejun mai poți mânca și un iaurt natural cu musli din ovăz, semințe, nuci și fructe uscate.La masa de prânz pot fi servite supe de legume, ton, cartofi, salată mediteraneană cu turte de orez, tzatziki din iaurt natural, usturoi, castraveți și suc de lămâie, avocado sau cod la grătar.Pentru masa de seară sunt recomandate amestecul de legume, somonul la cuptor cu cartofi la aburi, tonul și creveții cu tăiței.În plus, printre gustările care pot fi luate între mese ar putea fi incluse nucile sau semințele nesărate, popcornul fără zahăr sau sare, iar ca desert, iaurtul amestecat cu miere.