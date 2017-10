Metode de albire a dinţilor: de la mulaje la tehnologie cu laser

Metode de albire a dinților: de la mulaje la tehnologie cu laser

Cu toate că adevărata frumusețe vine din suflet, ne dorim cu toții frumusețea exterioară. Iar dinții au, uneori, rolul lor determinant. Nu conștientizăm întotdeauna că interlocutorul nostru are dinții albi și strălucitori, dar, cu siguranță, observăm dinții stricați, galbeni și înghesuiți. Din păcate, este din ce în ce mai greu să ne păstrăm dinții albi și sănătoși. „Dacă, la vârste fragede, se administrează anumite medicamente, ca tetraciclina sau doze mari de fluor, copilul va avea dinții permanent pătați. De asemenea, dinții tratați, cărora li s-a scos nervul, devin maronii”, ne informează medicul stomatolog Felix Ionel Pirea. Cu toții ar trebui să ne bucurăm de un zâmbet strălucitor și luminos. Consumul de cafea, ceai sau tutun lasă urme pe dinți. Ce e de făcut? Dacă avem dinți albi este extraordinar. Tot ce avem de făcut este să îi spălăm zilnic, cel puțin de două ori și să cerem sfatul medicului de câte ori apare o mică problemă. Dacă nu-i avem albi, nu este o tragedie, avem o mulțime de soluții. „Există sisteme de albire a dinților, paste de dinți speciale și chiar tehnologii avansate de albire cu laser. Albirea dinților se poate face în cabinetul stomatologic sau acasă”, relatează Felix Ionel Pirea. Metodele de albire care se desfășoară în întregime în cabinet constau în aplicarea unui tratament și orientarea unei surse luminoase sau termice pe dinte. „Realizăm un mulaj al arcadelor dentare, pe baza căruia facem o gutieră, un fel de proteză, cum au boxerii. În această «mănușă» a dinților se introduce o pastă pentru albire. Mulajele se poartă, de obicei, noaptea “, conform spuselor medicului. Metodele de albire a dinților implică riscuri minore Stomatologul ne spune că metoda de albire a dinților implică riscuri minore. „În unele cazuri, pacienții se plâng de o ușoară creștere a sensibilității la cald și rece a dintelui și ușoare iritații gingivale. Deși riscurile metodei sunt minore, albirea dinților trebuie făcută numai sub îndrumarea medicului și nu după propria imaginație”, ne sfătuiește doctorul. Costul unui astfel de tratament este cuprins între 180 – 360 lei. În cazurile mai grave, în care metodele de albire nu dat rezultate, mai există o soluție: medicul stomatolog să șlefuiască doi milimetri din smalțul dintelui și să aplice o fațetă de porțelan, exact de culoarea celorlalți dinți sau să modeleze dintele din material compozit care se întărește sub acțiunea unui fascicul luminos.