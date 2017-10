Mersul pe bicicletă ne face mai sănătoşi şi mai fericiţi

Mersul pe bicicletă ne face mai sănătoși și mai fericiți

Bicicleta este cea mai potrivită alegere dacă vrei să mai scapi de kilogramele în plus, să îți îmbunătățești sănătatea și să te simți bine în același timp. În plus, este singurul tip de activitate fizică ce aduce beneficii atât celor care îl practică, cât și naturii, comunității și planetei, în general.Mersul pe bicicletă acționează în principal asupra mușchilor picioa-relor, dar, de fapt, el angrenează și influențează mai multe organe și funcții ale corpului uman, aflăm de la conf. dr. Gheorghe Dumitru, medic primar în medicina sportivă.În momentul în care mergi pe bicicletă, forța inimii crește, de aceea ciclismul are un rol și o eficiență clar dovedită în prevenirea îmbolnăvirii de inimă. Potrivit British Medical Association și a unui studiu amintit de dr. Gheorghe Dumitru, parcurgerea pe bicicletă a circa 20 de mile pe săptămână, adică în jur de 4,5 kilometri pe zi, reduce cu 50% riscul cardiopatiei ischemice. În plus, această activitate fizică reduce și riscul apariției hipertensiunii arteriale.„La fel ca orice efort fizic predominant aerob, dacă este prestat cu regularitate și în mod rezonabil ca solicitare și durată, ciclismul poate contribui la prevenirea hipertensiunii arteriale și chiar la regularizarea și scăderea tensiunii arteriale”, preci-zează dr. Dumitru.Risc scăzut de depresiiCei care aleg să iasă regulat cu bicicleta la plimbare sunt mai bine-dispuși, mai spune specialistul în medicina sportivă.„Ca orice activitate fizică, prestat cu regularitate și în doze rezonabile, mersul pe bicicletă reduce stresul, diminuează riscul sau gradul depresiei și îmbunătățește starea de bine și stima de sine. Mai mult, dacă se execută în afara localităților, datorită peisajului, efectele sunt evident mai pronunțate decât cele ale activităților de la sălile de fitness, înotul în bazin sau pedalatul pe bicicleta ergometrică la domiciliu”, explică dr. Gheorghe Dumitru.Pe lângă toate aceste beneficii, ciclismul tonifică și crește masa musculară la nivelul coapselor, gambelor și pelvisului. Astfel, articulațiile genunchilor și gleznelor se stabilizează și sunt mai puțin predispuse la entorse sau luxații.Potrivit medicului specialist, o oră de pedalare constantă, la o viteză moderată, duce la consumul a 300 de calorii. În plus, doctorul Dumitru mai spune că pedalarea timp de 30 de minute în fiecare zi „arde” 5 - 6 kilograme de grăsime pe an.„Nu este mult, dar în același timp este minunat să ne asigurăm că, în loc să depunem puțin câte puțin niște kilograme de grăsime în anul respectiv, noi vom scăpa de 5 kilograme din grăsimea pe care o aveam deja la revelionul trecut”, menționează medicul.Mai mult, anumite studii sugerează că mersul pe bicicletă reprezintă una dintre activitățile fizice prin care putem preveni, sau reduce semnificativ, apariția celulitei de pe coapse.Cum poți maximaliza efectele benefice ale ciclismuluiDr. Gheorghe Dumitru ne-a recomandat să ținem cont de câteva sugestii dacă vrem să obținem cât mai multe beneficii în urma mersului pe bicicletă. De exemplu, pentru a antrena cât mai mulți mușchi, șaua bicicletei nu trebuie să rămână fixată tot timpul la aceeași înălțime.„Dacă mai reglați poziția și înălțimea din când în când, mușchii vor fi antrenați în totalitatea lor și nu selectiv, cum se întâmplă dacă șaua are mereu aceeași înălțime”, indică medicul. Totodată, pedala ar trebui apăsată cu mai multe zone ale tălpii decât vârful, precum călcâiul, partea exterioară a labei piciorului și chiar partea interioară.Un alt sfat al medicului specialist este ca pedalele bicicletei să nu fie lipsite de curelele care prind piciorul.„Acestea ar trebui folosite măcar în 30 - 40% din durata pedalării pentru a apăsa mai puțin pedala care coboară și a trage mai mult în sus, de cea care urcă. Această modalitate permite solicitarea și antrenarea mușchilor de pe partea posterioară a coapsei care de obicei sunt neglijați și rămân mult mai slabi ca cei din fața coapsei”, ne-a informat dr. Gheorghe Dumitru.