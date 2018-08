Mergeţi la medic! Depistarea infecţiilor cu virusurile hepatitice este vitală

Mergeți la medic! Depistarea infecțiilor cu virusurile hepatitice este vitală

Violeta Cândea, medic specialist de medicină generală la Fundația „Baylor” Marea Neagră atenționează populația asupra importanței testării, respectiv retestarea populației pentru depistarea infecțiilor cu virusurile hepatitice B și C.







„Noi vedem doar vârful unui iceberg. Aceste infecții merg tăcut, nu știm că suntem infectați și oamenii ajung într-un stadiu avansat, când le depistăm, când avem puține lucruri de făcut, adică în caz de ciroză și de cancer hepatic”, a declarat medicul.

Ea a mai spus că la ora actuală, țara noastră are o mare problemă în ceea ce privește depistarea infecțiilor cu virus hepatitic B și C, așa că cei care nu s-au testat niciodată, ar fi bine să facă acest lucru, pentru hepatită B, hepatită C și HIV.







„Noi recomandăm testarea tuturor adulților, adolescenților, femeilor gravide ante-partum, a personalului medical care ar trebui să se testeze anual”, a completat dr. Cândea.







În prezent, România tratează anual în jur de 5.000 de bolnavi noi de hepatită B și C, iar noile tratamente oferă mult mai multe șanse pacienților. Așa se face că după trei luni de terapie, 90%-95% din cei care se tratează cu aceste medicamente au șansa de a se vindeca definitiv de boală.







Problema este că hepatita virală este principala cauză de cancer hepatic, iar acesta este a doua cauză de deces prin cancer. La nivel mondial, se estimează 1,4 milioane de cazuri noi de hepatită virală A anual și, chiar dacă nu se cronicizează, poate genera pierderi economice semnificative și consecințe sociale în comunitățile afectate.







Deși în ultimii ani s-au înregistrat progrese vizibile în privința tratamentului, potrivit medicilor, accentul trebuie pus pe prevenție, cu atât mai mult cu cât există profilaxie specifică pentru hepatita virală tip A și hepatita virală tip B, prin produse vaccinale eficiente și sigure.







De asemenea, măsurile preventive, precum asigurarea potabilității apei, a igienei alimentare, respectarea regulilor de igienă personală și colectivă, implementarea strategiilor de siguranță a tratamentului parenteral și transfuziilor de sânge, reduc impactul hepatitelor virale asupra sănătății publice.