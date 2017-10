Meningita tuberculoasă, o boală care răpune în câteva săptămâni

1

Va rog din suflet sa raspundeti di inima va inplor

Am pe tata in familie care este bonlav de tbc.si acum citeva zile sa inbonlavit nepotu de menigita.doctori lau întrebat dacă a stat in preasma cu bonlavi de tbc.ca e posibil ca el sa fii facut menigita de la tata ca asta in preasma lui dar am stat si noi cei lanti in preasma lui si noi nu avem docam data nimic nu nem facut analize da banuiesc daca el a facut menidita si a loat virusu este inposibil ca noi.sa nu avem si noi cit de mic ar fi microbu va rog din sufle sa raspundeti 0767615011''