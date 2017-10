Meditaţia chineză ameliorează funcţionarea creierului

Meditația chineză ameliorează funcționarea creierului

Ştire online publicată Luni, 23 August 2010. Autor: Cuget Liber Online.

O tehnică de meditație inspirată de principiile de bază din medicina tradițională chineză permite ameliorarea funcționării creierului, potrivit unui studiu publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) din Statele Unite. Tehnica, denumită „gimnastica integrată a corpului și a spiritului”, ameliorează conectivitatea cerebrală, „dopând” funcționarea unei zone din creier care îi ajută pe oameni să își ajusteze comportamentul în funcție de ceea ce doresc să realizeze, au explicat autorii studiului. Cercetătorii au utilizat tehnica imagisticii prin rezonanță magnetică ce permite monitorizarea fibrelor nervoase care fac legătura între diferite zone ale creierului, înainte și după ședințele de meditație. Observațiile au relevat o serie de modificări în ceea ce privește conectivitatea cerebrală după șase ore de meditație, ale cărei efecte devin considerabile după 12 ore de exerciții, au precizat autorii studiului. Modificările cele mai intense au fost observate în zona cerebrală care reglează emoțiile și comportamentul.