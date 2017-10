Medicul de familie va consulta pacienţii în funcţie de vârstă şi boli

Medicul de familie va consulta pacienții în funcție de vârstă și boli

Secretarul de stat Adrian Pana a explicat in ce consta consultatia de preventive si ce rol indeplineste medicul de familie in acest caz, in cadrul noului pachet de baza. Astfel, se va stabili riscograma fiecarui pacient, iar in urma realizarii acesteia, medicul de familie este cel care decide ce investigatii vor face cetatenii. Consultatia preventiva periodica, adresata populatiei generale (adulti si copiii care se considera/sunt considerati sanatosi) si presupune o wvaluare sistematica a riscului de imbolnavire pentru afectiunile cele mai frecvente/grave specifice varstei respective.