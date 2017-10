Medicul de familie, cel mai important "pion" din viaţa pacienţilor

Medicul de familie, cel mai important "pion" din viața pacienților

Cu prilejul împlinirii a șapte ani de existență, Asociația Medicilor de Familie „Tomis“ Constanța (AMF) organizează a VII-a ediție a conferinței regionale de medicină generală de familie. Evenimentul anual este așteptat cu nerăbdare de toți medicii de familie din toată țara. Conferința se desfășoară pe parcursul a trei zile, în perioada 1-3 septembrie, în stațiunea Mamaia, la Hotel Flora.Potrivit președintelui asociației, dr. Laura Condur, tema din acest an a conferinței este „Medicina de Familie - piatra de temelie a medicinii moderne - actualități și perspective”. Evenimentul reunește medici de familie și specialiști din întreaga țară. Ca și în anii trecuți, ediția 2016 a conferinței este organizată de Asociația Medicilor de Familie „Tomis” Constanța în parteneriat cu Universitatea „Ovidius” Constanța, Facultatea de Medicină și Colegiul Medicilor.„Manifestarea, care a devenit, deja, tradiție, se bucură și anul acesta de o participare impresionantă, fiind prezenți medici din toată țara și cadre universitare de la mai multe facultăți de Medicină. Ca o noutate, în acest an, remarcăm alături de noi participarea Asociației Române de Educație Pediatrică în Medicina de Familie, cât și a Asociației Române de Educație în Hipertensiune Arterială, Prevenția și Educația în Sănătate, fiind două obiective importante ale medicinei de familie” a precizat președintele AMF „Tomis” Constanța, dr. Laura Condur.Evenimentul are ca scop promovarea valorii medicinei de familie din Constanța și valoarea academică a municipiului. Subiectele abordate de specialiști sunt variate, din toate domeniile medicale.Medic - pacient, o relație specialăÎn comparație cu edițiile din anii trecuți, evenimentul cuprinde teme noi, care să incite atenția auditoriului și care să vină cu multe lucruri de aplicabilitate și practice din medicina de familie. De aseme-nea, se pune accentul pe relația specială dintre pacient și medicul de familie.„Medicul de familie are un rol foarte important în societatea și în medicina românească, iar în raport cu pacientul, se stabilește o legătură aparte. Nu există această relație în nicio altă specialitate. Medicul de familie are posibilitatea de a aborda, în ansamblu, și pacientul, și familia acestuia, îi cunoaște problemele fizice, dar și pe cele colaterale, care pot să influențeze starea fizică. Medicul de familie este cel care consiliază pacientul din toate punctele de vedere”, explică specialistul.Specialiștii spun că la nivelul orașului Constanța, medicul de familie are un rol important, este respectat de pacienți, dar și de celelalte specialități. De-a lungul timpului, specialiștii constănțeni s-au bucurat de o bună colaborare, ajutân-du-se reciproc în rezolvarea cazurilor medicale, în beneficiul pacientului. Potrivit medicilor specialiști, acest eveniment este rezultatul unei bune colaborări și al respectului reciproc.Cea mai mare problemă: vaccinareaSfera de desfășurare a activității medicului de familie cuprinde și activități din sfera pediatrică. Medicul de familie trebuie să abordeze copilul din toate punctele de vedere. Acesta preia nou-născutul și îl duce până la maturitate. „Considerăm că viitorul națiunii este copilul și dorim să acordăm o atenție deosebită copilului și prevenției bolilor care îl pot afecta. Părinții trebuie să facă echipă cu medicul de familie. Dacă acest lucru se întâmplă, sănătatea copilului este asigurată. Este vorba de încredere și respect reciproc. Există și probleme, legate de lipsa de informare corectă, lucru care duce la unele interpretări eronate vis-a-vis de alegerile pe care le fac părinții pentru sănătatea copilului, și aici mă refer la vaccinare. Pe de o parte este informația de pe internet, care nu este deloc pro-vaccinare, ci este împotrivă, iar pe de altă parte neîncrederea în sistemul medical și din păcate o simțim și noi, chiar dacă nu ne dorim acest lucru, a declarat dr. Emiliana Costiug, vicepreședintele Asociației Române pentru Educație Pediatrică în Medicina de Familie.