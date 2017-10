Medicul Dana Pleş spune care a fost motivul demisiei

2

O pacienta va sustine

Doamna Dr. , Cand am vazut articolul ca ati demisionat am crezut ca s-au mai gasit ceva pacienti sa vorbeasca ceea ce nu trebuie . Eu una va sustin si va port tot respectul pentru ceea ce faceti pentru noi bolnavii dumneavoastra .Din cate am vazut eu va consider cea mai responsabila doctorita fata de pacientii sai si care intr-adevar isi da interesul pentru ei., stiu ca vi se citeste in suflet ca doriti sa ii ajutati pe toti dar nu depindea de dvs. .Exprimarea mea este mai greoaie dupa ce am facut acele citostatice dar sper sa fiu inteleasa ,memoria ma lasa si nu mai am aceeasi rapiditate in gandire . Eu sper sa raman tot pacienta dumnevoastra cu toate ca am fost trimisa si indrumata catre alti doctori , fiecare vine cu cate o parere dar eu am incredere numai in ceea ce am vazut in spital. Va multumesc si sper sa nu ne lasati !