MEDICUL CU CARE SE MÂNDREŞTE CONSTANŢA!

5

S-a schimbat ceva?

Nu știu ce a descoperit d-na doctor , dar eu când mergeam cu tatăl meu ii dădea același tratament ; mirapexin și stalevo in concentrații din ce in ce mai mari , iar când i-am spus ca are halucinații a zis ca da in dementa,. Când am schimbat Dr și tratamentul au dispărut și halucinațiile. Costul consultației creștea mereu , dar rezultate nu prea am avut...