Medicina de familie ar putea reprezenta 10% din fondurile Sanatatii

Ministrul Sănătății, Eugen Nicolaescu, a declarat ca doreste ca la finalul mandatului, in 2016, medicina de familie sa reprezinte 10% din total fonduri sanatate fata de 6,4-6,8% cat este in prezent, conform Agerpres.„Noi vrem ca la sfarsitul mandatului, in 2016, medicina de familie sa reprezinte 10% din total fonduri sanatate. Acum ea reprezinta 6,4-6,8%. Ne-am propus sa ajungem la anul la 8,5%, anul urmator sa ajungem undeva la 9,2% si in 2016 sa ajungem la 10%”, a explicat ministrul la un post de televiziune.El a afirmat ca prin transferarea unor servicii medicale din sistemul spitalicesc catre medicina de familie si cea de ambulator s-ar face o economie de peste 500 milioane euro anual, potrivit Agerpres.