Medicii vor susţine astăzi examenul de specialist

Medicii vor susține astăzi examenul de specialist

Ministerul Sanatatii organizeaza la data de 16 octombrie 2013 sesiune de examen pentru obtinerea titlului de medic specialist, medic dentist specialist si farmacist specialist.Examenele se vor desfasura in centre universitare medicale care asigura pregatirea pentru toate modulele teoretice si baremul de manopere, proceduri, tehnici diagnostice si terapeutice din curriculumul de pregatire, cu exceptia specialitatii medicina de urgenta pentru care examenul se va desfasura numai in centrele universitare Bucuresti si Targu Mures.Inscrierile s-au facut in perioada 2-17 septembrie si 28 august – 10 septembrie. Candidatul va fi confirmat specialist daca promoveaza cu minimum nota 7,00 fiecare proba a examenului.