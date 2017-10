Medicii vor opera la Constanţa doar cazurile urgente

Până va fi modernizată Secția de chirurgie a Spitalului Județean

Medicii vor opera la Constanța doar cazurile urgente

De la jumătatea lunii martie, constănțenii care vor avea nevoie de o operație, vor fi puși pe liste de așteptare. Asta pentru că secția de chirurgie a spitalului va intra în reabilitare, inclusiv cele șase săli de operație, funcționale în prezent. Conducerea spitalului susține că proiectul de reabilitare ar putea dura 3 luni și că în acest interval, medicii vor opera doar urgențele.Noua secție va fi dotată cu încă 90 de paturiSecția de chirurgie a Spitalului Județean Constanța va intra în reabilitare începând cu data de 20 martie, după cum susțin reprezentanții instituției. Dacă în prezent secția dispune de 75 de paturi, după modernizare vor fi instalate alte 90. În plus, va fi modernizat și blocul operator, dar și saloanele pentru pacienții internați. „În secția de chirurgie sunt trei linii de gardă care asigură activitatea intervențională, prin 40 de chirurgi, cu tot cu rezidenți. Proiectul de reabilitare va cuprinde atât blocul operator care va fi modernizat după standardele europene, saloanele cu mobilier și alte 90 de paturi noi. În acest sens, le transmitem constănțenilor că în următoarele 2-3 luni vom opera cu prioritate cazurile de urgență, ceilalți pacienți fiind trecuți pe liste de așteptare”, a declarat directorul medical al Spitalului Județean, dr. Cătălin Grasa.Reabilitarea se va face pe bucățiPentru a nu destabiliza foarte mult activitatea secției, conducerea spitalului a decis ca reabilitarea să se facă pe bucăți. „Vom începe cu un sector de 25 de paturi, apoi proiectul va continua cu blocul operator, după care se vor face schimbările și la saloane. Așteptăm de foarte multă vreme reparația secției de chirurgie, având în vedere că din 1969 de când a fost dat în folosință spitalul, niciodată nu au fost făcute reparații pe această secție!”, a completat dr. Grasa. Chiar dacă medicii vor reduce activitatea secției de chirurgie până la terminarea proiectului de reabilitare, aceștia le transmit pacienților că vor fi operați la timp și că nu vor fi nevoiți să se adreseze altor spitale din țară.„La Constanța se fac toate tipurile de operații“În clinica de chirurgie a Spitalului se fac în medie 3.600 de operații pe an. Dintre acestea, operații pentru politraumă, oncologie, chirurgie laparoscopică.„În clinica de chirurgie putem face cu excepția transplantelor, operații de orice tip. Vrem ca pacienții constănțeni să știe că nu este nevoie să meargă la Bucu-rești pentru a fi tratați, mai ales că avem și medici pregătiți în domeniu. De exemplu, realizăm operații laparoscopice pentru obezitate morbidă, aplicând tehnici de ultimă oră. În cadrul acestui proiect am pus pe lista achizițiilor pentru modernizare și trei lanțuri de chirurgie laparoscopică noi prin care vom putea realiza operații de scoatere a calculilor cu trei incizii minime, astfel ca pacienții să nu mai suporte o intervenție chirurgicală majoră”, a explicat șeful secției de chirurgie, dr. Octavian Unc. În 2011 au fost externați din secția de chirurgie a Spitalului Județean aproximativ 50.000 de pacienți, iar în 2012 aproape 54.000, iar cazurile au fost atât din sfera oncologică, cât și din medicina de urgență.Deficiențe în aprovizionarea cu medicamenteMedicii chirurgi susțin că reabilitarea și modernizarea secției va aduce un plus de calitate serviciilor medicale, iar acest lucru va fi resimțit în primul rând de pacienți. Tot aceștia susțin însă că rămân în continuare și deficiențe în ceea ce privește aprovizionarea cu medi-camente post-operatorii. „Există deficiențe în ceea ce privește aprovizionarea cu medicamente pentru suportul post-operator al pacienților din cauza lipsurilor financiare. Va trebuie discutată pe viitor situația managerială a acestor cazuri și să sperăm că vor exista soluții. În acest moment în secția de reanimare avem unsprezece pacienți cu patologie oncologică, adică jumătate din totalul celor îngrijiți de medici. Restul sunt cu politraumatisme și colecistite. Discuțiile pe baza cărora va începe proiectul de reabilitare vor avea loc vineri când va fi discutată fiecare problemă în parte”, a mai explicat dr. Octavian Unc.