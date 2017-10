Medicii, victime ale accidentului din Apuseni, vor fi externaţi

Medicii, victime ale accidentului din Apuseni, vor fi externați

Sorin Ianceu, unul dintre medicii care s-a prabusit cu avionul in Muntii Apuseni in urma cu doua saptamani a fost externati astazi, 3 februarie, de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj, urmand ca ceilalti doi sa se externeze marti, 4 februarie, scrie Agerpres.Potrivit directorului de ingrijiri medicale Monica Costin, cei trei pacienti vor parasi spitalul si vor pleca la Bucuresti. “Valentin Calu si Catalin Pivniceru vor pleca la Bucuresti, cu un avion, urmeaza sa vedem exact, iar Sorin Ianceu la Oradea, cu o ambulanta”, a spus Costin. El a mai precizat referitor la copilotul Razvan Petrescu ca acesta va ramane internat la sectia de Terapie Intensiva. A.N.