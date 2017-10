„Medicii trebuie să fie bine motivaţi, dar şi permanent pregătiţi“

1

Femeia de 59 de ani din Iasi, lovita in cap de un stativ cu perfuzii, in timp ce era internata la Spitalul de Neurochirurgie a murit. Fata ei spune ca se astepta sa primeasca aceasta veste. 7 Comenteaza Operata pe creier, unde avea o tumoare, mama ei parea sa-si revina, dar starea i s-a agravat dupa lovitura. Tanara asteapta raportul final al anchetei, dar reprezentantii spitalului sustin ca pacienta a murit din cauza bolii. Fiica pacientei: "Ma asteptam. M-au sunat de la spital si mi-a confirmat. Trebuie sa ajung luni la Iasi pentru autopsie, si atunci am sa aflu mai multe. Trebuie sa astept sa se incheie ancheta pentru a afla ceva." Tanara vrea sa stie cine se face vinovat pentru moartea mamei sale. Dupa ce medicii au operat-o pe creier si i-au indepartat o tumoare, femeia parea ca se simte bine. Apoi a intrat in coma. Fiica pacientei: "Chiar daca tot ce a avut mama, coma si problemele de sanatate care s-au agravat din ziua de luni, dupa incident, au fost postoperatorii, oricum cineva tot trebuie sa plateasca pentru incidentul cu stativul." Reprezentantii spitalului sustin ca moartea pacientei nu are nicio legatura cu lovitura suferita. DOCTOR MARIUS DABIJA, PURTATORUL DE CUVANT AL SPITALULUI DE NEUROCHIRURGIE DIN IASI: "O tomografie care s-a facut imediat dupa acest incident nu a confirmat nicio agravare cerebrala. Pacienta avea o tumoare cerebrala, din cauza ei s-a produs decesul pacientei, nu din cauza stativului." Familia crede ca problemele au aparut la scurt timp dupa ce pacienta a fost lovita in cap de un stativ, in timp ce se afla in sectia de terapie intensiva, unde pacientii ar trebui supravegheati permanent. "Cand am intrat la vizita dupa incident, mama nu mai era lucida, era incoerenta, statea rau, nu era monitorizata. Am cerut explicatii si mi s-a comunicat ca i-a cazut stativul peste fata, ca mama ar fi tras de perfuzor", spune fiica pacientei. Lovitura cu bara metalica grea de peste 5 kilograme a fost una puternica, iar la scurt timp pacienta a inceput sa se simta tot mai rau isi aminteste fata ei. Fata pacientei: "Deja mama intrase intr-o precoma. Mi-au zis medicii ca facuse si o ischemie si un anevrism cerebral. Ne-au trimis afara din salon dupa cateva minute si mi s-a comunicat ca mama a facut un preinfarct." Daca se va dovedi ca unul dintre angajati este vinovat, el poate fi dat afara din spital.