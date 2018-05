Medicii trag un semnal de alarmă. Copiii trebuie vaccinați împotriva rujeolei!

Direcția de Sănătate Publică (DSP) Neamț a confirmat diagnosticul de rujeolă la bebelușul în vârstă de 10 luni, din Târgu Neamț, care a decedat pe 8 aprilie la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași. Ancheta epidemiologică a confirmat faptul că acest copil nu a fost vaccinat, deoarece în luna februarie, când a fost catagrafiat pentru vaccinarea ROR (rujeolă-oreion-rubeolă), părinții nu au răspuns solicitării medicului de familie.Bebelușul a fost internat pe 5 aprilie la Spitalul din Târgu Neamț sub observație de rujeolă și pneumopatie acută iar după două zile, din cauza faptului că starea acestuia s-a înrăutățit, a fost transferat la Iași. În dimineața zilei de 8 aprilie a decedat.Conducerea DSP Neamț trage un nou semnal de alarmă în privința riscului la care sunt expuși copiii nevaccinați ROR. Potrivit schemei de vaccinare, copii cu vârsta între 9 și 11 luni vor primi o doză de vaccin ROR, urmând ca la împlinirea vârstei de 12 luni să mai fie vaccinați cu încă o doză.Copiii restanțieri, din grupa de vârsta 1-4 ani cu 0 doze de vaccin ROR in antecedente, vor primi o doză de vaccin ROR. Copiii restanțieri din grupa de vârstă 5-9 ani, cu zero doze de vaccin ROR în antecedente, vor primi 2 doze de vaccin ROR, cu păstrarea unui interval minim de 28 de zile între acestea, iar cei cu o doză de vaccin în antecedente, vor primi cea de a doua doză.Potrivit conducerii DSP Neamț, anul trecut s-au administrat, în județul Neamț, 13.391 doze ROR și s-a înregistrat o singură reacție adversă ușoară, respectiv o eruptive urticariană care a cedat în 24 de ore.Anul trecut au fost înregistrate, în județul Neamț, două decese din cauza rujeolei iar în cursul acestui an, altele două.Sursa: Agerpres