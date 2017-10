Medicii solicită deblocarea sistemului de carduri de sănătate

Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) solicita Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) sa gaseasca solutii simple in cazul in care un card de sanatate se blocheaza.„Blocarea (si respectiv deblocarea) cardurilor este o problema serioasa, consumatoare de timp si care poate sa apara la orice furnizor de servicii medicale, in spital, in ambulator, la medicul de familie etc. Asadar, solicitam CNAS sa gaseasca solutii tehnice simple si putin cronofage pentru deblocare. Este necesar ca orice furnizor in contract cu casele de asigurari sa poata debloca cardul daca apar astfel de probleme. Ar fi absurd sa plimbam pacientii pentru deblocare intre alti furnizori si medicul de familie si sa ingradim accesul la serviciile necesare”, a spus vicepresedintele SNMF, dr. Sandra Alexiu, prin intermediul unui comunicat de presa.