Medicii se pregătesc de grevă generală: „Ne-a ajuns să muncim pentru nimic!“

Sănătatea e în pragul colapsului, iar medicii sunt tot mai hotărâți să continue protestele. Mai mult, ei susțin că, dacă până pe 28 noiembrie nu vor avea semnale pozitive din partea Ministerului Sănătății, vor intra în grevă generală pe termen nelimitat.„Pe 28 vom declara greva generală“„Stăm pe un butoi de pulbere”, susțin medicii constănțeni care au participat ieri la greva de avertisment de pe holurile Spitalului Județean Constanța. Aceștia și-au încetat activitatea pentru două ore în semn de protest față de situația din sistemul sanitar: salarii prea mici și condiții improprii de muncă.Greva de avertisment care a avut loc între 8,00 și 10,00 a fost făcută respectându-se legalitatea. Adică, o treime din personal a lucrat, iar restul și-a manifestat nemulțumirea față de problemele din sistemul sanitar. Negocierile cu Ministerul Sănătății continuă, ele au fost deblocate pe 21 noiembrie, au continuat și vineri și sâmbătă și dacă nu se va ajunge la rezultate palpabile, din data de 28 noiembrie vom declara greva gene-rală. La ultima discuție cu ministrul Sănătății, Eugen Nicolăescu am început negocierea contractului colectiv de muncă la nivel de sector de activitate, au retrimis memorandumul către Ministerul de Finanțe pentru deblocarea a 1282 de posturi medicale pentru că suntem în deficit mare de personal și pe majorarea bugetului și am început să negociem. La acțiunea de astăzi au participat și medici și asistenți dar în centrul atenției noastre este pacientul. Până pe 28 toată lumea își va desfășura activitatea conform programului normal”, a declarat președintele sindicatului Sanitas Constanța, Nicu Manea.„Stăm pe un butoi de pulbere“Cadrele medicale care au luat parte la greva de avertisment susțin că, situația a devenit atât de tensionată din cauza neajunsurilor cu care se confruntă în fiecare zi de muncă, atât medicii cât și pacienții.„Stăm pe un butoi de pulbere și cred că se va ajunge până la greva generală pentru că nu am primit nimic concret. Nu ne putem baza pe false promisiuni și pe nu știu câte negocieri. Ne-a cam ajuns să muncim pentru nimic și în niște condiții cum sunt în spitalele în care lucrăm”, susține o asistentă.De altfel, toate cadrele medicale sunt revoltate din cauza situației și spun că, sistemul nu doar suferă de subfinanțare, ci și de indiferență față de niște probleme atât de grave.„Noi muncim cu prețul vieții și al sănătății noastre pentru că nu e ușor să stai toată noaptea în gardă și a doua zi până la prânz și apoi să repeți garda. Plus că ne-am săturat să le scriem rețete pacienților pe bilețele și să îi trimitem fuga la farmacie pentru că nu le mai putem asigura niciun fel de tratament. Unii nu au posibilitatea, iar să te duci să-ți cumperi singur tratamentul fiind internat în spital nu este o soluție, iar pacientul găsește «țapul ispășitor în medic» și nu în sistem. Înainte aveam picături și tratamente, iar acum am ajuns ca fiecare medic să își pună deoparte casoleta cu tratamente ca să păstrăm și să tratăm cât mai mulți pacienți. Trăim până la urmă cu un sentiment extrem de apăsător, gândindu-ne că pacienții deja ne cunosc de atâta vreme și au problemele pe care le au și noi trebuie să le cerem să mai cumpere și tratamentul. Nu știm cum să facem mai multă economie la tot ce avem în spital și asta în condițiile în care sunt atât de mulți oameni care reprezintă mari urgențe.Ca să nu mai vorbim că nu se diferențiază în niciun fel un medic cu experiență de ani de zile și unul care abia și-a început cariera. Reprezentanții din Ministerul Sănătății au și câte 20000 de euro salariile, iar noi muncim pe te miri ce”, a declarat, pentru Cuget Liber, dr. Eliza Avram, medic primar oftalmolog în cadrul Spitalului Județean Constanța.Pe de altă parte, medicii din cadrul Spitalului Militar de Urgență „Alexandru Gafencu” Constanța susțin că, deși nu au voie să participe la niciun fel de proteste prin prisma menirii instituției în care sunt angajați, susțin demersurile colegilor lor din alte spitale. „Eu nu pot să ies în stradă alături de colegii din alte spitale pentru că mă obligă situația, pentru că lucrez într-un spital militar, însă cred că sistemul de sănătate este la pământ și că trebuie luate măsuri în cel mai scurt timp”, a declarat dr. Mihaela Dobre, medic primar obstetrică-ginecologie în cadrul Spitalului Militar de urgență „Alexandru Gafencu”.Cât privește declanșarea grevei generale programată de medici pentru 28 noiembrie, reprezentanții Sanitas susțin că așteaptă ca instanța să de-a verdictul în privința legalității acestui demers.