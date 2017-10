Medicii se plâng: „Trăim cele mai mari umilinţe”

Medicii se plâng: „Trăim cele mai mari umilințe”

Salarii extrem de mici și condiții inumane de muncă. Acestea sunt principalele nemulțumiri ale medicilor, care susțin că situația din sistemul sanitar a ajuns la limita umilinței. Foarte afectați de aceste condiții sunt și medicii constănțeni care se plâng că sunt mai prost plătiți decât cei de la salubritate.Citește și... GREVĂ GENERALĂ ÎN SĂNĂTATE / SANITAS CONSTANȚA: „Vom protesta începând cu 1 iulie” „Trăim cele mai mari umilințe! Eu am ajuns la un salariu de 2800 de lei pentru că am sporul de 50% și pentru că fac sute de ore de gărzi peste norma mea de lucru. Ca să nu mai vorbim că suntem 3 medici pe toată urgența. Ca să înțelegeți că acum câțiva ani, când eram încă medic rezident am vrut să îmi fac un credit la bancă pentru un Logan și am fost refuzat pe motiv că eram rezident și aveam contract determinat. A fost cea mai umilitoare situație din viața mea! Și am întrebat la bancă dacă cei de la salubrittate pot lua credit și mi-au spus că da. Adică după atâția ani de carte și de muncă să ajungem în situația asta! Când am debutat ca medic aveam 4 milioane! Iar acum, ca să pot lua totuși și banii aceștia trebuie să muncesc zi și noapte!Este inuman și umilitor! În afară un medic specialist are minim 2000 de euro, iar un rezident cel mai puțin 1000. Asta ne mai rămâne, să plecăm afară ca să nu mai suportăm condițiile astea mizerabile!” ,a declarat, pentru Cuget Liber, dr. Dan Pletea, medic specialist medicină de urgență în cadrul Spitalului Medgidia.