Medicii români, indignaţi de articolele apărute în presa străină

Medicii români, indignați de articolele apărute în presa străină

Potrivit unor articole apărute recent în presa britanică, copiii sunt victimele corupției în spitalele românești. Jurnaliștii englezi au scris că bebelușii sunt lăsați să moară în spitale pentru că medicii refuză să muncească dacă nu primesc mită.Cu prilejul publicării în „The Independent” a articolului , membrii Colegiului Medicilor din România s-au arătat indignați și au ținut să facă, ieri, câteva precizări prin intermediul unui comunicat de presă. Astfel, conform datelor transmise de CMR, în România lucrează 85 de chirurgi cardiovasculari, atât pentru adulți cât și pentru copii, dar și 624 de medici ATI-iști (Anestezie Terapie Intensivă).„Considerăm că acest articol urmărește denigrarea corpului profesional medical din România, motiv pentru care vom trimite un drept la replică ziarului The Independent”, a declarat dr. Vasile Astărăstoae, președintele Colegiului Medicilor din România. În plus, acesta a mai declarat că în prezent, pe specialitățile respective, nu există personal indiferent câte posturi ar fi scoase la concurs. „Spitalele au ajuns să fie muzee, în care nu mai are cine să lucreze. Degeaba construim secții moderne, cu aparatură de ultimă generație, dacă nu avem pe cine angaja în ele”, a adăugat dr. Astărăstoae.