Medicii, plătiţi pentru gărzile realizate după program

Medicii, plătiți pentru gărzile realizate după program

Nicolae Banicioiu, ministrul Sanatatii, a declarat ca medicii vor putea desfasura activitati remunerate dupa terminarea orelor de program, in interiorul spitalului, si ca se doreste directionarea banilor din coplata catre medicii care isi dovedesc eficienta, conform Agerpres. Potrivit acestuia, veniturile vor fi distribuite in functie de implicarea medicului, in functie de performanta si eficienta acestuia din timpul programului.