Medicii pensionari din Constanţa, reuniţi într-o asociaţie

Medicii pensionari din Constanța, reuniți într-o asociație

La propunerea Colegiului Național al Medicilor, cei 160 de medici pensionari din Constanța s-au reunit într-o asociație care are ca scop socializarea între cadrele medicale care nu mai profesează. Cel care a luat inițiativa de a crea asociația la Constanța este dr. Viorel Tode, specialist urolog care a și organizat prima întâlnire a medicilor. „După ce am primit o hârtie de la Colegiul Medicilor din București, care a venit cu propunerea înființării asociației și la noi, am decis ca la adăpostul acesteia să organizez întâlniri cu ceilalți colegi. Prima întâlnire a avut loc la Policlinica cu Plată, la sala în care odinioară se desfășurau Zilele sănătății sau diverse activități medicale. Am avut și sprijinul directoarei instituției, Adriana Matei, cea care a acceptat să utilizăm sala și de acum înainte. Deși discuțiile nu au avut ca prim plan medicina, ne-a făcut plăcere să socializăm, mai ales că ne leagă o viață întreagă profesională și chiar personală și avem multe de povestit. Am fost 40 de cadre medicale, însă am primit semnale că vor veni și ceilalți. Am decis ca la fiecare întâlnire să invităm și câte un medic renumit pentru activitatea sa medicală. Următoarea întâlnire va avea loc pe 21 martie”, a declarat dr. Viorel Tode.