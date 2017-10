Medicii le răspund bolnavilor cu hepatită, care vor să aibă copii

Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice (APAH) din România și Fundația Baylor Marea Neagră organizează „Ziua mamei cu hepatită”, eveniment destinat celor care vor să afle mai multe despre afecțiunile hepatice, persoanelor care își doresc un copil dar le este teamă pentru că au hepatită. Întrebărilor adresate de pacienți le vor răspunde specialiști în boli infecțioase, pediatrie și obstetrică ginecologie, iar întâlnirea are loc astăzi, începând cu ora 16,00, la Centrul de Excelență de pe strada Prelungirea Liliacului, numărul 10, din cartierul Km 4-5. La eveniment sunt bineveniți și bărbații. Întâlnirea face parte din campania de informare desfășurată de APAH, în județele Brașov, Arad, Constanța, Cluj, Iași și municipiul București, având în vedere că în țara noastră prevalența hepatitelor este ridicată: 4,5% dintre români au hepatită C, iar 6% au hepatită B. România ocupă, astfel, primul loc în Europa ca număr total de cazuri de hepatită C raportate și locul al patrulea ca rată a mortalității cauzate de afecțiunile hepatice.