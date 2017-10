Medicii din Constanţa se laudă cu pacienţii trataţi în Bucureşti

Medicii din Constanța se laudă cu pacienții tratați în București

„Cel mai bun medic din Constanța este drumul spre București” - aceasta este convingerea multor constănțeni care au călcat într-un spital autohton. Managerul Spitalului Județean Constanța, dr. Dan Căpățână, îi contrazice, susținând că unitatea pe care o conduce se situează printre primele cinci din țară în ceea ce privește complexitatea cazurilor tratate cu succes. De fapt, a afirmat medicul, bolnavii nu sunt trimiși către alte spitale pentru că nu pot fi tratați pe plan local, ci pentru că așa vor rudele.Spitalele din țara noastră sunt clasificate, printre altele, în funcție de complexitatea cazurilor pe care le tratează. Cu cât sunt îngrijite mai multe cazuri grave, complexe, și spitalul este mai bine cotat și, cel puțin teoretic, ar trebui să primească o finanțare mai bună. Iar în Spitalul Județean Constanța sunt tratate, potrivit manage-rului, cazuri dintre cele mai complicate. „Vreau să subliniez că performanța spitalului este foarte bună, am depășit cu 17,5% media națională a indicelui de complexitate și ne situăm în primele cinci spitale din țară”, a afirmat medicul, adăugând că unitatea constănțeană se alătură, astfel, Spitalului de Urgență Floreasca, Spitalului Universitar București și Spitalului Județean Târgu Mureș.De aceea, dr. Dan Căpățână consideră că expresia ajunsă deja la stadiul de zicală, amintită mai sus, nu mai este valabilă. Potrivit medicului, cea mai mare unitate sanitară din județul nostru poate oferi îngrijirile necesare oricărui bolnav, pentru că are specialiști pricepuți.Trimiși către alte spitale pentru că așa vor rudeleÎn ciuda statisticilor înscrise pe hârtie și a capacității cadrelor medicale, lăudate de manager, în continuare, o bună parte dintre pacienții care ajung în stare gravă la Spitalul Județean sunt transportați, după câteva zile de internare, către unitățile din București. Explicația oferită de dr. Căpățână, pentru a justifica fenomenul, face referire la dorința rudelor și la limitarea tehnică. „Cele mai multe dintre trimiterile către alte spitale se datorează rudelor, care își doresc cu ardoare ca pacienții să fie trimiși la spitalele din București. Dar mai este un fenomen pe care trebuie să-l menționăm: Spitalul Floreasca, de exemplu, nu se uită la bani, au în permanență tot ce le trebuie, pentru că le dă ministerul. Probabil pentru că sunt în ograda lor și cei de acolo se gândesc că se mai îmbolnăvesc și ei și vor avea nevoie”, a afirmat medicul.Apoi, spitalul constănțean mai are nevoie de investiții în aparatură medicală. „Avem chirurgie pediatrică, dar nu pentru a trata copiii foarte mici, astfel că prematurii sau cei cu malfor-mații sunt trimiși către clinici de spe-cialitate din București. Mai avem un handicap, nu avem angiograf, astfel că sunt afecțiuni cardiovasculare trimi-se în țară pentru investigații. Totodată, este important ca unui pacient să-i fie pus un diagnostic, dar avem nevoie de servicii mai bune de investigații”, a declarat managerul spitalului.De asemenea, a recunoscut șeful Spitalului Județean, sunt trimiși către spitalele din țară sau de peste hotare și pacienții cu politraumatisme (dar numai până când va fi finalizată renovarea Secției de Ortopedie și va avea și spitalul constănțean o sală de politraumatisme bine echipată!), cât și cei cu afecțiuni oncologice. „Limitarea nu este medicală, nu ține de resursele umane, ci de logistică și tehnică pe care încercăm să o rezolvăm”, a concluzionat dr. Dan Căpățână.Altfel spus, în actele oficiale (trimise către Ministerul Sănătății), medicii din spitalul constănțean sunt printre cei mai capabili din țară. În realitate însă, pacienții lor se tratează în spitalele din București.Niciun ban în plus pentru cazurile complicateSpitalul Județean Constanța are un indice de complexitate al cazurilor de 1,2417, o valoare cu 17% mai mare decât media națională. „Cu alte cuvinte, cazurile mai complexe presupun o cheltuială mai mare, deci, teoretic, acorda-rea unor fonduri mai mari de la Casa de Asigurări de Sănătate”, a arătat dr. Căpățână. Cu toate acestea, spitalul nu a primit niciun leu peste contractul încheiat cu CJAS Constanța. „Dacă am fi plătiți conform legii, ar trebui să avem un câștig de 7,9 milioane de lei, numai din acest indice. Am făcut demersuri, am trimis facturi, dar ni s-a răspuns că nu sunt bani”, a adăugat medicul.