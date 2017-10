Medicii de la SOTRM Eforie, „curtaţi“ de Spitalul Mangalia

1

Ce mai vrajeli in spume colorate!...

Au faramat spitalul de la Eforie si acuma ce sa faca cu medicii? Pai,sa-i curteze obligatoriu spitalele din imprejurimi si gata,s-a rezolvat! Bai,desteptii Terrei, medicii vor opera,nimic de zis,dar se suplimenteaza oare numarul asistentelor medicale,sau alea pot sa faca naibii toate bolile din cauza suprasolicitarii si stresului ?E in regula,avem nevoie de medici dar si de personal auxiliar,de asistente,de atmosfera de lucru sanatoasa reala, nu doar declarativa.E nevoie de investitii adevarate in sprijinul pacientilor si al lucratorilor,nu de cheltuieli de dragul,, parandaratului'', concretizate cum ar fi in acoperamantul pavilionului mare cu sticla,lucrare ce face muti bani si mult deranj,sau alte bazacovenii investite cu tinte preferentiale si nu de prioritati.Orasul stie multe,altii se fac ca nu stiu nimicuta ...