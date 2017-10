Medicii de familie reclamă modul de funcţionale al cardurilor de sănătate

Medicii de familie reclamă modul de funcționale al cardurilor de sănătate

Medicii de familie reclama in continuare modul defectuos de functionare al cardului de sanatate, spun reprezentantilor Societatii Nationale de Medicina Familiei (SNMF), cerand ca sistemele cu si fara card sa functioneze in paralel inca jumatate de an. Pe de alta parte, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) spera ca in doua luni toate problemele sistemului nou sa fie rezolvate.Reprezentantii medicilor de familie se arata foarte nemultumiti de situatia creata din cauza problemelor intampinate la utilizarea cardului de sanatate, creand ”frustrari” atat la nivelul profesionistilor, cat si la nivelul pacientilor lor.