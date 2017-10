Medicii de familie, plătiţi în funcţie de rezultate

Medicii de familie, plătiți în funcție de rezultate

Dr. Vasile Cepoi, consilier pe probleme de sanatate al prim-ministrului, a explicat faptul ca, odata cu intrarea in vigoare a pachetului de baza si a noului Contractului-Cadru, plata catre medicul curant se va face in functie de rezultate, de boli grave depistate in faze incipiente, atunci cand inca mai pot fi tratabile. Daca vom plati cazuri depistate la vreme, cancer spre exemplu, in stadii tratabile, atunci medicul se va stradui sa depisteze cazurile tratabile de cancer ca sa primeasca acesti bani, se va preocupa sa preia gravida in primul trimestru de sarcina pentru a reduce mortalitatea materna infantila”, a explicat consilierul.