Medicii de familie nu fac vizite la domiciliu

Ştire online publicată Luni, 12 Iulie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Ministrul Sănătății se arată nemulțumit de calitatea actului medical din spitalele din România, spunând că este mai slabă decât în Germania și Ungaria. În plus, în opinia lui Attila Cseke, mulți medici de familie se limitează să consulte pacienții doar la cabinete, nu și la domiciliu, după cum informează Agerpres. „Rolul medicinii primare astăzi nu este îndeplinit. Se limitează doar la consultațiile la cabinet, cu excepțiile de rigoare. [...] Eu mai visez la acel medic de familie, pe care îl țin minte din copilărie, un medic de la mine din oraș, care umbla în fiecare după-masă, cu o gentuță micuță, pe stradă și mergea la pacienți acasă”, a explicat ministrul Sănătății. În ceea ce privește calitatea actului medical, aceasta va fi îmbunătățită în timp, după realizarea descentralizării. „Eu nu vreau să creez iluzia că de mâine, dacă preluați spitalul județean și celelalte spitale, dintr-o dată va crește calitatea actului medical și de mâine va fi ca în Germania sau măcar ca în Ungaria. Am convingerea că peste un an, doi, se vor vedea efectele descentralizării”, a mai adăugat Attila Cseke.