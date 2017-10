MEDICII CONSTĂNŢENI LOVIŢI LA TEMELIE: "Plâng în hohote în timp ce scriu./Domni, pe naiba, în bodegi v-aţi uitat principiile!"

MEDICII CONSTĂNȚENI LOVIȚI LA TEMELIE: "Plâng în hohote în timp ce scriu./Domni, pe naiba, în bodegi v-ați uitat principiile!"

Toate schimbările care îi așteaptă pe medici, de la 1 ianuarie 2018, au stârnit valuri de nemulțumiri în rândul acestora, însă vestea că aceștia vor rămâne și fără tichete de masă le-a pus capac, i-a determinat pe aceștia să plănuiască o ieșire masivă în stradă.„Nu știu cum pot colegii mei să glumească pe seama asta, dar eu am înghețat și am luat foc în același timp când am văzut această știre!Cum este posibil ca după șase ani de învățat și sacrificii, nesătuii din Parlament să taie bonurile de masa medicilor rezidenți și acea bursă de 600 lei, asta înseamnă salariul minim pe economie de 1400 lei! Medic, care și așa nu avea prea mult, dar măcar își permitea să își plătească o chirie împărțită cu un coleg și mâncarea de pe o zi pe alta cu cei 2000 adunați! Majoritatea nu putem fi întreținuți de părinți și în timpul rezidențiatului, iar alții am muncit chiar și în timpul facultății și vom fi nevoiți să ne luăm job-uri part-time, de după amiază, de noapte, ca să putem face față! Când mai învățăm, când mai dormim? Și cum să îți întemeiezi o familie în acest fel, domnilor parlamentari?După șase ani de medicină, să devii împărțitor de pliante pe la ușile altor medici?! Nu este posibil așa ceva! Plâng în hohote scriind, pentru că am depus un jurământ să lucrăm corect, după principii și valori sănătoase, fără răsplătiri materiale de la amărații de pacienți, cu aceleași condiții jalnice și ei, cărora vrei sa le spui: "nu este nevoie să mă răsplatiți în plus, pentru că sunteți asigurat medical ca salariat/minor/pensionar".Doar că Ministerul României transforma actul medical într-o luptă pentru supraviețuire! De ce așa, domnilor parlamentari, principiile voastre unde sunt? "Domni" pe naiba, în bodegi v-ați uitat principiile!Fac un apel către colegii mei să ieșim în stradă, să fixăm o dată și o oră, să nu stăm și să înghițim ipocrizia asta! Nu cerem averi de mii de euro, cerem înapoi cei 2000 lei pe care fac tot posibilul să îi înjumătățească!Când și unde, aici: https://www.facebook.com/events/218436845358226/?ti=clP.S.: ei și-au mărit salariile până la refuz, pentru că poporul român acceptă, pentru că este mai ușor să pleci capul și să nu zici nimic.P.S.2: poate ieșiți și voi mai mulți la vot data viitoare, pentru că asta este consecința puturoșeniei și a comodității”, a menționat Nadejda Bârlădeanu, trainer la SSCR.